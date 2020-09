Pljuvanje po tekmovalki: Ja, uboga jokica hinavska

Kuharska oddaja Masterchef po vrnitvi na televizijo (več mesecev je bila prekinjena zaradi koronavirusa) buri duhovi. Komentatorji na facebooku imajo veliko povedati glede odločitev žirije in načina izpadanja tekmovalcev.Domala nobenega pozitivnega komentarja ni po izpadu ki se je morala posloviti po izločilnem boju . Predvsem jim ni všeč, da v oddaji ostaja, opa sploh nočejo slišati. Za Jernejo menijo, da joče, ko ji ne gre, očitno pa po njihovem mnenju jok pomaga pri izzivih.Tako so med drugim gledalci zapisali (nelektorirano):»Ma kdaj bo pa ta jerneja spokala domu? Sam sinfa neki vse pa misli da je ne vem kaka mojstrica. Obupna je.«»ka gasper sploh se dela tu? in nakoncu gre tanja domov zaradi slabega kroznika..brez besed. pa edina ko se je res brigala zase in za svoje jedi ..ehh«»Vi to resno. Domov ste poslali zensko, ki je vse tam prekasala v kuhanju, na balkonu pa se smehlja gašper, ki vseskozi kuha skropucala, ali ana, ki sploh ne zna kuhati slanih jedi? Sirijusli?«»Gledam Masterchef Australia 2018. Tale nas Masterchef se lahko skrije. Hvala bogu so ga nehali med korono predvajati, da sem začela gledat avstralskega. Nasi se lahko samo skrijejo pred njimi. Tisto je Masterchef, ne pa tole sranje!«»Škoda, ker ga je polomila z rižoto. Ja nič kaj čmo bo treba še naprej to trapasto Jernejo prenašat.«»Zakaj Tanja? Zakaj ne gre ta Jerneja domou ko bedna ko žaba na travi samo druge kritizira sebe Nikol ne. Ke je tle logika ni je..... Ko boga vas prosim vrzte jo ven.«»Ko bi šla enkrat ta Cukrpekrca, pol pa z jokom na balkon!!«»Kak je tota Jerneja boga , jokica hinavska«