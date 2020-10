Plestenjaku odločitev ni dala spati, odzvala se je tudi razočarana delavka

Potem ko je včeraj odjeknila novica, da je priljubljeni pevec Jan Plestenjak postal novi lastnik nekoč uspešne modne znamke Mura , se je na družbenih omrežjih javi tudi sam. Pojasnil je svojo odločitev odzivi so se vrstili.»Vesel sem, da bo znamka Mura ostala v slovenskih rokah. Znamka, ki je bila včasih ponos slovenske tekstilne industrije. Mnogo prekmurskih družin je dalo svoje srce in dušo za to znamko. Tudi ce ostane obešena v mojem studiu, med zlatimi in platinastimi ploščami...ostala bo v Sloveniji...morda pa nekoč spet dvigne svoja krila...s spoštovanjem do vseh krojačev in šivilj, ki so jo soustvarili!P.S.: In ni bilo ‘za hec’, kot se je nekaterim v medijih zapisalo, ampak iz mojega spoštovanja do trdega dela mnogih ljudi, skozi vsa desetletja.«Pod zapisom, ki je naletel na številne všečke in delitve, se je oglasilo tudi nekaj ljudi, ki so bili v preteklosti posredno ali neposredno povezani s to slovensko modno znamko, ki je neslavno končala. Ena izmed šivilj je zapisala (nelektorirano):»Moj poklon, Jan.Tudi jaz sem ena od šivilj Mure,svojo mladost-28let, sem šivala v Muri,vesela in ponosna.Zdaj ko se peljem mimo...pa žalostna ko gledam,kako vse propada...je se.samo razvalina.«