Plestenjak sredi noči: Kot bi bil zelo žalosten ... (VIDEO)

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je za nekaj časa odložil mikrofon in tudi v luči razmer prestavil vse koncerte. Nekaj mesecev je imel celo pavzo, ki pa jo je zaradi nove pesmi prekinil. Pesem z naslovom Meni dobro je, je že podrla številne rekorde poslušanosti in v le nekaj tednih presegla milijon šesto tisoč ogledov na youtubu. Sredi noči pa si jo je zaigral Plestenjak na domači klavir in navdušil oboževalke, ki pa so vseeno opazile, da je pevec nekoliko otožen. Poleg objavljenega posnetka je sicer zapisal: »Meni dobro je, to noč.«



Na svoj Facebook pa je zapisal, da pogreša publiko, svoj band in čarovnijo. Zahvalil se je tudi za številne oglede.



Pod objavo so se seveda vsuli komentarji posnetka. Veliko pohval pa tudi kar nekaj pripomb, da pevec zgleda žalosten. Takole je zapisala Klavdija: ​»Lepa. Vendar tvoj izraz na obrazu kaže kot bi bil zelo žalosten,« njenemu zapisu se je pridružila še ena sledilka, ki je prav tako komentirala, da ne zgleda najbolj srečen.