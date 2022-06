Ples povezuje in osrečuje (FOTO)

Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Sonček te dni praznuje 40-letnico delovanja, zato so na Glavnem trgu v Mariboru pred mestno hišo Rotovž pripravili veliko plesišče, na katerem se je odvil plesni in glasbeni program. Prireditev sta povezovala Urška Vučak Markež in Mitja Šeško, za glasbeno popestritev je poskrbel raper 6pack Čukur, plesali so člani Plesne šole Pingi, na koncu pa še 40 članov Plesne skupine Sonček oziroma 20 plesalcev na vozičkih in 20 spremljevalcev. »Ples je ena izmed aktivnosti, ki povezuje in osrečuje naše člane,« je poudarila dolgoletna predsednica društva Sonček Maribor Lidija Šestak Zorič.

Jasna Murgel, predsednica Zveze društev Sonček, in Lidija Šestak Zorić, predsednica društva Sonček Maribor FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC