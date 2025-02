Plamen, ki ne ugasne: Žan Serčič ob 15-letnici kariere s strastno novo pesmijo

Potem ko nas je skozi zimo popeljal z balado Brez tebe ne znam, v kateri se mu je pridružil godalni kvartet C'est La Vie, se tudi v Žanu Serčiču že prebuja pomladanska strast. Pesem Plamen in kri govori o naboju vsakega izmed nas, ki se prepleta v odnosih do drugih in do sebe.

Plamen, ki je v vsakem izmed nas, gori tako dolgo, dokler ga negujemo. Enako je v ljubezni. Zavedanje krvavosti odnosa ter zmotljivosti vsakega izmed nas nas dela unikatne in žive. Preplet tega je največja moč, ki jo imamo v sebi, je moč upanja in optimizma, ki preseže vse zidove, ki nam jih življenje postavi. Velikokrat pa si jih postavljamo kar sami.

Letos praznuje 15 let glasbene poti. Prav tako bo maja dopolnil 30 let.

Eden največkrat predvajanih izvajalcev pri nas je v novi skladbi predstavil drugačno plat svojega karakterja. Skozi albume je že večkrat pokazal svojo umetniško svobodo in kreativnost, hitri ritmi pa dokazujejo, da Žan ni le mojster balad. »Ob 15-letnici kariere potujem po spominih. Moje prvo srečanje z električno kitaro je bilo pri 11 letih in po štirih letih igranja klasične kitare se je rodil nov Žanov karakter. Svoboda, naboj in najstniški upor so me povezali s punk rock skupinami. Vse to je del mojega karakterja, ustvarjanja in dojemanja glasbe. Vsi, ki me poznajo, vedo, da imam rad dobre balade, jih pišem in sem v stiku s svojo čutno platjo. Vseeno pa je moja živost in delček norosti vedno z menoj. To po navadi izžareva na koncertih,« pravi.

Ker je tri mesece pred izvedbo razprodal koncert 15 let navdiha v Cankarjevem domu, bo praznovanje 15-letnice ustvarjanja in 30. rojstnega dneva raztegnil še na jesen, ko vabi v Križanke.