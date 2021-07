Placido Domingo tretjič v prestolnici (FOTO)

Anže Šuštar in Alenka Gotar ter Jerca Legan Cvikl in Milan Cvikl

Nika Čukur in Melita Pipuš s Pošte Slovenije sta se priredtive udeležili brez srčnih izbrancev, 6pack Čukurja in Johna Denhofa, predsednika uprave Nove KBM.

Kongresni trg pod Ljubljanskim gradom je bil pretesen za vse.

Osemdesetletni španski operni pevec (najprej tenorist, zdaj baritonist)je v Sloveniji nastopil že tretjič. Najprej 2018. v Stožicah na samostojnem koncertu, kjer je zapel tudi v slovenščini, 2019. kot dirigent v Verdijevem Rekviemu, tokrat pa na koncertu italijanskih opernih arij, španskih zarzuel in duetov. Na Kongresnem trgu sta se mu na velikem odru pridružili sopranistkiin MariborčankaOb spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, vodil ga je, so nastopili z izbranimi odlomki iz pretežno italijanskega repertoarja. Domingo je v svoji karieri – prvič je nastopil s šestnajstimi leti – imel več kot 4050 nastopov. Posnel je več kot 100 oper, ima dvanajst grammyjev in dva emmyja. Njegov repertoar zajema tudi več kot 50 glasbenih spotov ter operne filme Carmen, La Traviata in Otello v režiji slovitega italijanskega režiserja