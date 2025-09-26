Pivofest pripravil teren za martinovanje (FOTO)

»Na zgornji ploščadi Mariborske tržnice smo pripravili Pivofest, ki ga želimo spremeniti v tradicionalno mariborsko prireditev. Privabili smo predvsem mikropivovarne in večje pivovarne iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Ljubiteljem piva smo tako namenili različne stile in okuse,« je povedal Mitja Špes iz Factumeventa, organizatorja dogodka. Poleg piva so obiskovalci uživali še v odlični kulinariki, za katero je skrbela restavracija Zlati lev z Goranom Horvatom na čelu. Obiskovalcem so bile v slogu največjih festivalov piva na voljo različne dobrote, od sveže pečenih prest, klobasic in krač, do odojka ter drugih mesnih dobrot, ki se odlično podajo k hladnemu pivu. »S tem festival postaja zvest svojemu značaju – združevati okuse, ki jih povezuje sproščeno druženje,« je še poudaril Špes. Uradno odprtje dogodka je pripadlo direktorju številnih podjetij JHMB Ranku Šmigocu, ki je s svečanim udarcem v pivski sod odprl dvodnevni dogodek.

Goran Horvat, lastnik Zlatega leva, je poskrbel za najboljšo ponudbo odojkov.

Ranko Šmigoc, direktor številnih podjetij JHMB, je simbolično udaril v pivski sod.

David Kastelic, direktor Grawe zavarovalnice, in Jerneja Kastelic, direktorica Farmadenta, sta podprla Iztoka Kočevarja (s partnerico Petro Dolenc) na dobrodelni kolesarski poti v Istanbul.

Na ploščadi tržnice je bilo poskrbljeno tudi za zabavni program, glasbeno spremljavo in didžeje, ki so dogajanje podaljšali še pozno v noč. Vstop na vse prireditve je bil brezplačen, kar festival odpira širši javnosti – od mladih, ki želijo spoznati kraft kulturo, do družin in turistov, ki jih v mesto privablja jesenski festivalski utrip. »Želimo si, da festival ohrani svojo prepoznavno identiteto – pristen stik med obiskovalci in ponudniki, lokalno gostoljubje in občutek, da se Maribor v dneh Pivofesta spremeni v eno veliko dnevno sobo pod milim nebom,« je sklenil Špes, ki že pogleduje proti novembru, ko bo na sporedu največji mariborski praznik martinovanje oziroma štajersko novo leto.

Pivofest je v dveh dneh gostil številne fantovščine in dekliščine.