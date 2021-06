Pivo in cvetje bo, a zelo okrnjeno

Tudi Pero Lovšin bo prepeval na letošnji 56. prireditvi. FOTO: TOMI LOMBAR

Med glasbenimi gosti bo Alya, ki je pred kratkim v svet poslala novo pesem.

Omar Naber se že veseli.

Koronavirus je lani preprečil izvedbo tradicionalne prireditve oziroma festivala Pivo in cvetje. A letos 56. festival bo, čeprav zelo drugačen, kot smo bili vajeni zadnja desetletja, ko so v Laškem gostili po več deset tisoč obiskovalcev in več sto glasbenih gostov. Pred natanko desetimi leti, na 47. Pivu in cvetju, se je v Laško zgrnilo kar sto tisoč obiskovalcev, na treh odrih pa je nastopilo 28 vrhunskih glasbenikov. Letos so se, kljub povsem drugačni situaciji zaradi epidemije koronavirusa, odločili, da festival izvedejo, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, ki so nujno potrebni, da se virus ne bi širil. Zato bo vse drugače, kot je bilo nekoč. Organizatorji pa so v Laško povabili izključno domače izvajalce, ki so bili že doslej, kljub številnim gostom iz tujine, vedno najbolj ključni nosilci glasbenega dogajanja. Tako bo tudi letos mogoče slišati rock, punk, rap, blues, nekaj pa bo tudi spogledovanja s popom in celo klasiko.Festival bodo izvedli le v petek in soboto, 9. in 10. julija, koncertno prizorišče pa bo eno samo, in sicer bo to šolsko igrišče v centru Laškega. Tam bodo v petek nastopili MRFY,in Skalarji ter Big Foot Mama, v soboto pa še Nipke & The Nipples, Hamo & Tribute 2 Love ter za veliki zaključek in po tradiciji še Šank Rock z gostiin. A število prisotnih neposredno na koncertnem prizorišču bo, v skladu z ukrepi, omejeno, organizatorji pa bodo dali prednost 200 obiskovalcem, ki bodo v Laško prišli peš. In se predhodno prijavili na spletni strani, kjer bodo dobili natančna navodila, kako bodo evidentirali in dokazali, da so se v Laško res odpravili čez hribe in doline. Dobesedno. A organizatorji ne dvomijo, da bo doživetje tudi tokrat pritisnilo nepozaben pečat vrhuncu poletnega zabavnoglasbenega in družabnega dogajanja v Sloveniji. Kot vsako leto bo mesto tudi letos ocvetličeno, poskrbljeno bo tudi za mestni vrvež z godbeniki, mažoretkami in etnografskim programom. Lokalni gostinci pa naj bi poskrbeli, da iz Laškega nihče ne bo odšel lačen ali žejen, ob zavedanju, da je treba spoštovati zakonodajo in aktualne vladne odloke o točenju in strežbi alkoholnih pijač in hrane. In se ob tem obnašati odgovorno. Tistim ljubiteljem festivala Pivo in cvetje, ki jim zaradi ukrepov ne bo uspelo priti, pa bodo v Pivovarni Laško pomagali doživeti festivalsko vzdušje kar pri njih doma.