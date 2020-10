Pivčeva povsem spremenjena, poglejte jo ob slovesu (FOTO)

je v četrtek odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo v vladi, že pred tem pa se poslovila od DeSUS-a , in tamkajšnjega predsedniškega mesta.Očitno so se od nje na Ministrstvu za kmetijstvo poslovili na prav poseben način: s temeljnim kamnom. Pivčeva je tako v soboto na družbenem omrežju facebook zapisala zahvalo: »Slovo je ponavadi težko. Posebaj težko je, če se miraš za nekaj časa posloviti od nečesar, v kar si verjel iskreno in s svojo vero in delom prepričal tudi svojo najboljšo ekipo ljudi, ki je ideji in delu sledila. Skupaj smo bili enotni, močni in zmagovalni. Zato verjamem, da se bojo naše poti nekoč znova prekrižale in bomo hodili skupaj do novih ciljev! Zato HVALA MOJA NAJBOLJŠA EKIPA MKGP, za temeljni kamen za NOV ZAČETEK! Na njo bomo z velikimi črkami zapisali NOVO IME, NOVO VIZIJO in šli odločno naprej! In kot ste dodali vi: "Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj" (E.R) In mi verjamemo!«Bolj kot njen zapis, bodejo v oči njena oblačila. Takšne je še nismo videli. Nič več v elegantnem kostimu in z urejeno firzuro ter naličena. Tokrat kot povsem navadna državljanka, še več kot najstnica v raztrganjem jeansu.