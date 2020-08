Pivčeva na robu obupa, nagiba se k …

Kmetijska ministrica in predsednica stranke Desusje v enem izmed najbolj sproščenih intervjujev do zdaj povedala, o čem razmišlja zadnje čase. V pogovoru za Svet na Kanalu A je dejala, da se v zadnjem času pogosto sprašuje o tem, ali je vse skupaj vredno, in dodala, da se bolj nagiba k temu, da ni vredno.Pivčevi, na katero v zadnjih tednih letijo številni očitki o zlorabi položaja, so poslanci in njen ministrski kolegaobrnili hrbet. V intervjuju je dejala, da v 48 letih kakovost njenega življenja še nikoli ni bila tako slaba, kot je zdaj.Dodala pa je še, da ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje ustanovila svojo stranko. Še enkrat je spregovorila tudi o tem, da je v ozadju vseh afer in gonje, ki je uperjena proti njej, bivši predsednik stranke Karl Erjavec.