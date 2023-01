Pisci besedil so aktivni

Društvo pesnikov slovenske glasbe je uredilo novo spletno stran, saj se zavedajo, da živimo v digitalni dobi. »Na njej smo predstavili, kaj smo dosegli v dosedanjih 26 letih delovanja. Ponosen sem, da sem lahko del tako eminentne skupine tekstopiscev tudi sam. Prepričan sem, da večino poznate po njihovem glasbenem delu, na novi spletni strani pa lahko o članih izveste še kaj več,« pove predsednik društva Matej Trstenjak.

13. septembra 1996 se je prvič zbrala peščica tedaj najvidnejših avtorjev besedil slovenske glasbe in nekaj mesecev pozneje je nastal DPSG. Do danes je mesto v njem dobilo več kot 60 kakovostnih tekstopiscev, društvu pa so predsedovali Ivan Sivec, Vili Bertok, Anton Gričnik, Matej Kocjančič, Igor Pirkovič in Matej Trstenjak. Člani se vse od začetka trudijo, da v pesmih ohranjajo slovensko besedo, skrbijo za kakovost besedil in spodbujajo ustvarjanje novih skladb. »Zavedati se moramo, da je slovenski jezik najžlahtnejša sestavina naše nematerialne kulturne dediščine. Brez tekstopiscev bi tudi nastajanje novih skladb izumrlo in prav je, da se tega čim bolj zavedajo vsi, ki so kakor koli aktivni na glasbenem področju,« meni Trstenjak. Še vedno v svoje vrste sprejemajo tudi nove člane, ki so se v svojem delovanju na področju pisanja besedil že izkazali.