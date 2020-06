Pisana druščina na Radgonskem poletju 2020

Samo Budna in Darko Hrovat bosta prav tako zabavala obiskovalce.

Komaj se je nekoliko umirila situacija s koronavirusom, je mesto sejmov in penine na reki Muri že zaživelo v polnem sijaju. Utrip v živahnem ritmu kulture se je začel zlasti na Gradu Negova, v mestnem muzeju Špital, kulturnem domu, Mladinskem centru in še kje. Številni kulturni dogodki, kulturnozgodovinski spomeniki, vrhunska vina in kulinarika pa so na mednarodnih sejmih osrednji magnet za privabljanje obiskovalcev od blizu in daleč.Nekaj bolj ali manj stalnih prireditev in dogodkov je epidemija odpihnila, veliko pa se jih še obeta, čeprav še ni povsem znano kateri, je več kot jasno, da Gornjo Radgono, poleg Agre, Sobre, Sejma Medical čakajo tradicionalna letna sejma Petrovo in Leopoldovo, tudi Dan odprtih kleti, Športaj s Klinko, glasbeno Radgonsko poletje, Radgonska noč, martinovanje na prostem, adventno pravljično mesto ipd. Zgodba zase je letos tudi tradicionalno Radgonsko poletje 2020, kjer bo gotovo vsakdo našel nekaj zase.Kot so sporočili iz Mladinskega centra Gornja Radgona, jim je že uspelo sestaviti dokončen seznam nastopajočih za letošnji glasbeni ciklus, ki bo potekal ob petkih pred centrom na Trgu svobode.V Gornjo Radgono jim je uspelo pritegniti impresiven seznam izvajalcev, katerih se ne bi sramovali niti v veliko večjih mestih. Koncerti bodo potekali julija in avgusta, in sicer ob petkih ob 20. uri, nastopili pa bodo, Martin Ramoveš Band, Happy Vibe,, Samuel Blues & Miha Erič, Prismojeni profesorji bluesa,in pred tem še PAKNAP, Poletni akustični koncert na prostem ter Adi Smolar in Marko banda.