Pirc Musarjeva se je na Pagu preizkusila v posebni vlogi, poglejte, kaj je počela (VIDEO)

Slovenski predsednici Nataši Pirc Musar to poletje ni dolgčas. Pred dnevi je svojim sledilcem na Facebooku pokazala, da se je preizkusila v lokostrelstvu. Še nekaj dni pred tem je sporočila, da sta se s Tanjo Fajon z motorji odpeljali do Strmola. Zdaj pa je sporočila še, da se je potapljala na Pagu.

Na družbenem omrežju Facebook je objavila posnetke svojega potapljanja. Ta dejavnost pa jo je očitno zelo navdušila. »Tako zelo sem uživala, da sem šla kar dvakrat pod vodo v dnevu, ki mi je bil na voljo,« je zapisala v objavi.

Očitno sta za to potapljanje zaslužna njena sestra Tanja Pirc Robič in sestrin soprog, saj se jima je slovenska predsednica zahvalila za organizacijo, pa tudi za veliko smeha.