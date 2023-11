Pirc Musarjeva povsem sproščena, to je povedala hrvaškemu voditelju (VIDEO)

Priljubljeni hrvaški voditelj, ki vodi oddajo Nedeljom u dva (V nedeljo ob dveh), Aleksandar Stanković je napovedal novo sezono oddaje Vjetar u kosi (Veter v laseh). V novi sezoni je gostil slovensko predsednico države Natašo Pirc Musar.

Ko je pogovor stekel o motorjih, nato pa o hrvaškem predsedniku Zoranu Milanoviću, je bila predsednica v svojem pogledu na Milanovića jasna in polna domišljije.

»Glede na njegovo energijo, si predsednika Milanovića predstavljam na chopperju, v kratkih rokavih, z brado, v usnjenem jopiču in na motorju. Mislim, da bi gospodu Milanoviću dobro pristajalo,« je dejala Pirc Musarjeva,

»Milanović si slišal? Pusti si rasti lase, malo bradice, obleci si usnjeno jakno. To ne bo kriza srednjih let, kot si misliš. Vidiš, slovenska predsednica meni, da bi to lepo pristajalo,« je dodal Stanković.

