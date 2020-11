Pika Božič žaluje: umrl je pomemben moški njenega življenja

FOTO: Instagram

Pevka in podjetnicaje te dni zavita v črnino. Na instagramu je objavila ganljiv zapis, ki ga je namenila svojemu pokojnemu očetu. Kot je zapisala, se je oče pridružil že pokojni mami in pevka mu je namenila nekaj besed, ki sežejo do srca. Med drugim se mu je zahvalila za vse spomine, ki ji jih je ustvaril, in za vse, kar jo je v življenju naučil.»To slovo ni nekaj, kar je za večno. Je samo križišče, kjer čakamo, da nas ponese na novo pot, ki vodi do vaju. Tja visoko,« je zapisala Pika. Objavila je tudi fotografijo svojih staršev in pod objavo so se že zvrstile sožalne misli.Tudi mi izrekamo iskreno sožalje.