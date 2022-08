Pika Božič ujeta v družbi lepe poslanke in njenega izbranca (FOTO)

Družinski utrinek je na svojem Instagramu delila Eva Irgl, ki je že nekaj časa v vezi s plesalcem Davorjem Božičem. Prav tistim Davorjem, ki je dolga leta vodil mladinsko oodajo Pod klobukom in navduševal s svojim delom. Je pa Davor tudi pol brat pevke in podjetnice Pike Božič, ki se zadnja leta posveča predvsem karieri in je petje postavila na stranski tir.

Le redko se skupaj fotografirajo za družabna omrežja, tokrat so naredili izjemo. V družinskem krogu so uživali v morski idili in si privoščili slasten obrok.

FOTO: Instagram

Nekaj utrinkov pa je delila tudi Irglova, ki je zapisala: »Morje in nekaj sladkega,« ter delila nekaj morskih fotografij.