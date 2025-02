Pika Božič spljuvala letošnjo Emo: Še dobro, da sem v glasbenem pokoju ... (VIDEO)

Pevka Pika Božič je na facebooku izrazila svoje presenečenje nad letošnjimi tekmovalci na Emi. Pravi, da med letošnjimi nastopajočimi ni prepoznala niti enega imena ter da so se očitno časi spremenili.

Božičeva, ki je v preteklosti na Emi nastopila dvakrat s skupino Sound Attack in enkrat kot solo izvajalka, se spominja časov, ko so na odru stali glasbeniki, kot so Nuša Derenda, Alenka Godec, Karmen Stavec, Magnifico, Darja Švajger in številni drugi, katerih pesmi so ostale del slovenske glasbene zapuščine. »Skratka, pesmi, ki se še danes vrtijo na zabavah,« je zapisala.

Letos pa je bila nad nastopajočimi vidno razočarana: »Nisem poznala niti enega izvajalca in tudi ene pesmi si ne bi zavrtela še enkrat.« Dodala je, da sicer podpira mlade glasbenike, a priznava, da trenutnega glasbenega trenda preprosto ne razume. Ob tem pa šaljivo zaključila: »Še dobro, da sem v glasbenem pokoju.«

Objavila je tudi nekaj pesmi, ki so se nekoč predstavile na Emi in jih, kot pravi, še danes rada posluša (počakajte nekaj trenutkov, da se video naloži):