Pijmo v spoštljivem in kulturnem tonu

Z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kakovost grozdja in vina. FOTOGRAFIJI: O. B.

Podobno kot po vseh vinorodnih območjih na sončni strani Alp tudi v vinogradih Frangeževih, dober streljaj iz Gornje Radgone, poteka rez trte. Pridni vinogradniki so izkoristili relativno toplo zimsko vreme, med njimi pa je tudi slovenska vinska kraljica za leto 2019,, asessorin (prisednica) Evropskega reda vitezov vina, ki mladim svetuje, kako kulturno uživati kakovostno slovensko vino.»Smo v času rezi vinske trte, ki predstavlja začetek nove vinogradniške sezone. Ta zimski čas pomeni čas mirovanja le za vinsko trto, in ne za vinogradnika. Vsak vinogradnik z rezjo začenja novo zgodbo in z načinom rezi že zdaj kroji svoje vino. Vinska trta je po naravi plezalka, ki se je skozi zgodovino razvijala svobodno in neomejeno. Ko je človek spoznal njeno uporabnost, jo je začel gojiti in vzgajati tako, da si je olajšal delo nabiranja grozdja. Z rezjo jo je prisilil, da mu ni zdivjala. Tako še dandanes človek z rezjo usklajuje svoje koristi z zahtevami trte. Z njo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kakovost grozdja in vina, ki ga želimo pridelati. Če bo preobremenjena, bo grozdje slabo dozorelo, trta pa se bo z leti izčrpala. Tam, kjer je obremenitve premalo, pa se bo izpostavila močna rast, ki bo zavrla razvoj in dozorevanje grozdja. Torej pravilna in primerna rez je izjemno pomembna za poznejšo kakovost samega grozdja in vina. Ampak to je šele začetek. Da pridemo do žlahtne kapljice, je v vinogradu treba pridno in dosledno delati vso sezono,« poudarja Meta Frangež in dodaja, da vino ni zgolj pijača, temveč nekaj več, in bi nam morala odpreti čustva in skrivnosti, razvezati jezik, vendar v spoštljivem in kulturnem tonu.Ob dejstvu, da Slovenija sodi med države, kjer se popije največ alkoholnih pijač, po katerih posegajo tudi vedno mlajši ljudje, je dobrodošla sleherna pobuda za izboljšanje kulture pitja, predvsem vina, ki je naš prepoznavni znak. Tudi zaradi tega je Društvo Evropski red vitezov vina - Konzulat za Slovenijo lani začel projekt Mladi in vino, kjer je bivša slovenska vinska kraljica Meta Frangež nagovarjala svoje vrstnike ter jih na najboljši možni način usmerjala k zdravemu in kulturnemu pitju vina ob hrani. Kot pravi, koordinator projekta, so v slovenskem konzulatu Evropskega reda vitezov vina prepričani, da uspeh ne more izostati.