Zmagovalka letošnjih MMS se je na snemanju soočila s strahovi

Zmagovalka letošnjega festivala MMS Tatjana Mihelj je za nagrado prejela tudi financiranje videospota zmagovalne skladbe Ples v dežju. Pevka se je nagrade razveselila in se lotila dela, avgusta so posneli kadre v Piranu, minuli mesec pa v Ljubljani.

Poleg tega da gre za njen prvi videospot in za skladbo, ki je zmagala na zimzelenem festivalu, bo snemanje ostalo v njenem spominu še zaradi ene druge stvari. Ta je osebna in doslej zanjo ni vedelo veliko ljudi. Miheljeva ima namreč že vse življenje velik strah pred višino, s katerim pa se je soočila na svojevrsten način, lahko bi rekli, da ga je vključila v videospot. Za enega od kadrov se je namreč povzpela na 47-metrski zvonik na griču ob stolni cerkvi svetega Jurija. Doživetje je bilo velik zalogaj, saj je bil to tudi prvi prizor, ki so ga posneli. »Priznam, da me je strah višine, zato sem bila na vrhu zvonika sprva zelo zadržana. A ker sem imela ob sebi vrhunsko ekipo in podporo najbližjih, je snemanje potekalo brez težav. Zvečer nam je uspelo ujeti čudovit sončni zahod. Vreme nam je bilo naklonjeno in nastali so zares prekrasni posnetki,« pravi pevka, ki je še posebno hvaležna Avditoriju Portorož, občini Piran ter župniji Piran. Miheljeva pravi, da je strah pred višino na snemanju uspešno premagala in da upa, da ga je pozdravila. Ali je to res, se bo nedvomno kmalu izkazalo. Vesela je, da so z ekipo posneli lep spot. »Poleg avtorjev Žige Pirnata, Andraža Glihe, Željka Mladenovića, stilistke Vesne Mirtelj ter vizažistk Polone Slabe in Veselinke Miletić sodelujeta še vrhunski plesalka Noemi Capuano in violončelistka Kim Kozlevčar. Ob tako profesionalni ekipi je bilo res veselje ustvarjati. Skupaj smo preživeli več ur, snemali smo ob čudovitem sončnem zahodu in vzhodu. Nočna snemanja so bila sicer naporna, vendar smo se kljub vsemu tudi zabavali in se marsikateri prigodi na terenu iz srca nasmejali,« še pove.