Pevka Saška je šefica puhastim tačkam

Zadnja postava skupine Skater je vodja Samo Poštrak- Samcy in Celjanka Saška Smodej, ki je pred leti poskusila tudi samostojno pot. Skupaj sta po nekaj letih premora ponovno zagnala skupino s pesmijo Čuj ti, Saška pa s svojimi dolgimi nogami in vedno seksi opravo meša glavo moškemu občinstvu. Po še eni uspešnici Reševalec sta te dni izšla nova pesem in video Glavna šefica.

Skupina Skater, Saška in Samcy. FOTO: Osebni arhiv

Ko smo Saško vprašali, komu je glavna šefica, saj je samska, je odgovorila: »Svoji puhasti družini.« Za vse, ki ne veste: Saška je velika ljubiteljica živali. Ukvarja se z vzrejo kužkov pasme pomeranec, ki so pri nas zelo priljubljeni. Med tednom jo najdemo v varnem zavetju v salonu za nego živali Stilska tačka, kjer neizmerno uživa in se, kot sama pravi, sprošča. Na trg je ponudila tudi svoj šampon za živali Čista tačka in oprsnice Varna tačka, saj želi kužkom in mucam ponuditi le najboljše. Če torej potrebujete glasbeni ali živalski nasvet, je Saška pravi naslov.