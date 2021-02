Pevka odložila mikrofon in začela peči torte

Dober glas o imenitnih slaščicah, predvsem tortah, domačem sladoledu, ročno izdelanih piškotih in drugih pregrehah, ki prihajajo iz slaščičarne Caffe Maximum v Šempetru v Savinjski dolini, se med ljubitelji sladkega širi že nekaj časa. Še zlasti zadnja tri leta in pol, odkar imata v središču kraja v najemu slaščičarno in kavarno Martina in Urban Gominšek, Savinjčana po rodu, ki pa sta v tem poslu pristala povsem po naključju. »V nekem trenutku sva si zaželela iti na svoje in odpreti slaščičarno, čeprav prihajava iz povsem drugih strok. Jaz sem namreč po poklicu frizerka, mož Urban pa gradbenik,« nam pove Martina, ki je, ko še ni bila poročena, prepevala v različnih narodno-zabavnih ansamblih. Ljubezni do glasbe seveda ni zanemarila niti pozneje, saj sta z možem v svojem lokalu zasnovala večere z nastopi različnih glasbenikov. Med drugim so pri njih nastopile Mjavkice, saj so domačinke, z njimi pa je priložnostno zapela tudi Martina. »A vse se je začelo z Ansamblom Rimljani, narodno-zabavnim triom, ki danes žal ne obstaja več, nekdanji člani pa ustvarjajo v drugih ansamblih. Z Rimljani sem pela pet let, vse od 2005., ko je ansambel nastal,« se spominja Martina, ki je pozneje pela še v Ansamblu Šestica, nazadnje pa pristala v Ansamblu Čepon. »Vmes sem rodila prvo hčerkico, po rojstvu druge pa sem spoznala, da tega tempa ne bom več zmogla, zato so se tudi fantje odločili, da bodo zaključili glasbeno pot. Sem pa z njimi še vedno v stiku in danes so že skoraj vsi starši,« nam pripoveduje Martina, ki je ostala povezana z glasbo in glasbeniki.

Lokalne surovine

Številni glasbeniki so danes njene zveste stranke. Med temi je Darja Gajšek, s katero sta spletli prav posebno vez. »Poiskala me je, ko sem za svojega brata z downovim sindromom iskala učiteljico glasbe. Ko je Darja pozneje imela koncertno turnejo z Novimi fosili, pa sem bila njena spremljevalna vokalistka. Imela sem prav tako čast, da smo Darji v naši slaščičarni izdelali poročno torto,« nam zaupa Martina. Da je bila torta čudovita, pa nam je potrdila tudi Gajškova. »Z Alenom sva izbrala okusa trojna čokolada in bela čokolada z malino. Vsi gostje na poroki so jo izjemno pohvalili. Sama sicer nisem ravno ljubiteljica tort, a me je poročna prepričala, ker so mi všeč moussi,« nam je zaupala Darja. Martina se je glasbeno povezala še s Katjo Kapun, odlično klarinetistko, ki je članica Ansambla Slovenke. Tudi njej so v Šempetru, kamor zahajajo po slaščice ljudje iz vseh slovenskih krajev, celo iz Primorske, izdelali poročno torto. »Prvo leto sva z možem slaščice še kupovala, potem pa se nama je kot po čudežu pridružila slaščičarka iz druge znane slaščičarne, nato še druga in tretja, ki je specialistka za dekoracije. Vse tri so danes naši glavni aduti, medtem ko moj mož Urban izdeluje odlične baklave, sama pa sem se specializirala za izdelavo domačega sladoleda iz naravnih sestavin,« pravi Martina, ki surovine kupuje pri lokalnih pridelovalcih. »Mleko in skuto, denimo, kupujemo na kmetiji Flis,« nam razkrije sogovornica, ki – zanimivo – ne mara čokolade in je tudi ne je. A imajo ljudje še vedno najraje prav torte in druge sladice z obilo čokolade. »Sama obožujem sadne slaščice. Priznam pa tudi, da se je sladkim dobrotam velikokrat težko upreti, ker so že na pogled mikavne. Ljudje vendarle kupujemo z očmi, zato je dekoracija izjemno pomembna in tista pika na i, ki številne prepriča, da posežejo prav po določeni slaščici,« sklene Martina Gominšek.

