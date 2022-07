Pevka ne prenese gneče in vreščanja na jadranskih plažah (FOTO)

Stasita hrvaško-slovenska pevka Mili Korpar ima veliko nastopov pri bližnjih sosedih, pa tudi v bolj oddaljeni tujini. Tokrat je delo kar skombinirala z dopustom. »Namesto vroče Dalmacije sem izbrala Baltsko morje. Sedaj ko sem v obdobju vročinskih hormonskih oblivov, mi kar prija hladnejše severno morje. Sem v Travemündeju, v Lübeškem zalivu, kjer stoji pristanišče za skandinavska potovanja. Imam kar srečo, ker je ves čas lepo vreme, le s kakšno kratko nevihto. Tu se zgodi, da je čez dan vroče, potem se naenkrat ohladi in potrebuješ toplo jakno. Arhitektura mesteca mi je zelo všeč, plaže so peščene, krasno urejene. Veseli me, da niso polne, ker na dopustu ne maram gneče. Pa tudi običajnega vreščanja na plaži, kot je pri nas na Jadranu, tukaj ni. Cene tudi niso pretirane. Sem že drugič tukaj, zagotovo pa ne zadnjič,« je povedala Mili, ki uživa v veliko hladnejšem zraku, saj je temperatura od 18 do 27 stopinj, morje pa ima okoli 20 stopinj.

Mili poje in povezuje program. FOTO: Osebni arhiv

Ob večerih pa jo čaka nastop. »Vsako leto je tukaj festival 'Travemünde teden'. Pestro dogajanje traja 10 dni, na glavnem odru pa je ves čas isti ansambel. Sem že drugič tukaj kot pevka in moderatorka. Seveda vse poteka v nemškem jeziku, ki ga govorim tekoče. Občinstvo je fantastično, veselo in hvaležno. Popoldne je starejša populacija, zvečer pa mladina. Zadovoljiti in zabavati obojih nimam nobenih težav glede na svoj široki glasbeni repertoar. Zna pa biti naporno, saj ljudje v premorih stopijo do mene, hočejo se pogovoriti, pohvaliti ali želijo določeno pesem. Z veseljem poklepetam in jim ustrežem. Res sem hvaležna za ta dar, ki ga imam in mi omogoča tudi zanimiva potovanja,« pravi Mili, ki svojih bohotnih telesnih čarov, ki privlačijo poglede občinstve, ne more skriti.