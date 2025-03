Pevka Eva Boto razkrila, kaj najraje počne ponoči

Priljubljena Eva Boto je ta teden ena od deklet, ki je kuhala v oddaji Riba, raca, rak. Med drugim je v oddaji razkrila, kako nastajajo njene pesmi, kaj jo navdihuje in zakaj ji najbolj odgovarja ustvarjanje v poznih nočnih urah.

V oddaji je pevka pokazala tudi kotiček, kjer ustvarja svojo glasbo. To se pogosto dogaja ponoči, ko se v tišini popolnoma sprosti in prepusti melodijam. »Ponavadi v večernih urah, ko že vsi spijo in mi je tako 'fajn', ker sem sama s sabo v tišini in začne glava delati na polno,« je priznala Eva.

Med ustvarjanjem poseže po klavirju ali kitari, preigrava melodije, nato pa nastane besedilo. »Najprej melodija, potem zgodba,« je še dejala na Planet TV.