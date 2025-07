Pevka Ansambla Saša Avsenika Lucija Selak ima zanimive načrte za letošnje poletje

Devetindvajsetletna Dolenjka Lucija Selak, po poklicu medicinska sestra, se je Ansamblu Saša Avsenika pridružila leta 2019. Ko je postala spremljevalna pevka enega najbolj uspešnih narodnozabavnih skupin pri nas, se ji je uresničila velika želja iz otroštva.

V teh dneh so si člani ansambla nabirali novih moči in se podali na počitnice, nato pa jih čakajo številni nastopi doma in v tujini.

Še posebej rada nastopa v tujini. FOTO: ASA

»Pred mano je veselo in pestro poletje. Z ansamblom smo aktivni, poleg tega pa se trudim s projekti, ki sem si jih zadala sama. Trenutno sem vpeta v renovacijo objekta v mojem rodnem kraju, kjer si želim ustvariti pravljično deželo. V urnik vsak dan vključujem vokalne vaje in šport. In pisanje diplomske naloge, ki jo bom menda spisala tja do sedemdesetega leta,« se zasmeji simpatična pevka. Na njenem profilu na Instagramu, kjer ji sledi skoraj 30 tisoč ljudi, hitro ugotovimo, da je velika ljubiteljica potovanj.

Kateri pobeg na tuje se ji je najbolj vtisnili v spomin?

»Zelo sem navdušena nad raziskovanjem, saj menim, da to človeku pomaga zoreti. Prvo večje potovanje sem doživela z ansamblom, ko smo šli leta 2019 na križarjenje po Sredozemlju. Tam se sicer nisem prepuščala popotniškim užitkom, saj sem bila osredotočena na povsem druge stvari. Sem pa vedno sanjala o potovanjih v lastni režiji, zato sem se pozneje podala na Šrilanko, Tajsko, Irsko in Bali. Letos imam namen s kamperjem prečesati severni del Sardinije,« je Lucija še povedala v intervjuju za revijo Suzy. Kaj vse je še povedala o ansamblu, glasbeni poti in načrtih za prihodnost, si lahko preberete v jutrišnji izdaji.