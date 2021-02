Petri Zore za rojstni dan izpolnili skrito željo

Veseli se časov, ko bo lahko spet stopila na oder in s svojim glasom pobožala ušesa oboževalk in oboževalcev. FOTO: ANA GREGORIČ

Kot vsak človek ima tudi pevka in učiteljicaskrite želje in ena izmed njih je še posebno nenavadna. Povezana je namreč, če verjamete ali ne, prav z glasbo! Petra si je že pred časom zaželela imeti doma klavir.»S klavirjem sem se srečala že pred leti. Igrati sem se ga morala naučiti tudi zaradi svoje službe in pedagoškega dela. Sem pa igranje vzljubila,« pojasni pevka. Zanimivo je, da kljub njeni prepoznavnosti le malo oboževalcev ve, da rada igra klavir, a res je tudi, da tega nikoli ni obešala na veliki zvon.To pa se utegne zdaj spremeniti. Ker je Petra sploh v zadnjem času na vajah s fanti sedla tudi za klavir, so ti prišli na odlično idejo. Kot nalašč se je bližal njen rojstni dan in so sklenili, da ji ga kupijo za darilo, pričakal jo je na eni izmed vaj. »Bila sem povsem presenečena, nisem mogla verjeti! Sem se ga pa nadvse razveselila, celo zavriskala sem,« pove z navdušenjem.»Preden so mi ga tudi uradno izročili in preden sem se mu sploh smela približati, sem morala dati obljubo. Skoraj priseči sem morala, da po novem ne bom igrala nanj le za šalo, ampak zares. In da bodo fantje moji gostje, če bom kdaj organizirala klavirski koncert,« razkrije Petra, ki ima po novem kar dvojne vaje, poleg pevskih s fanti tudi na klavirju.Izvedeli smo še, da nameravajo člani preverjati, ali bo držala obljubo. Menda so njeni začetki precej obetavni, Petra pa je sklenila, da bo prav vsak dan sedla za klavir in na njem razgibala prste. Najraje igra skladbe, ki jih je napisala sama, vadi tudi blues klasike in druge legendarne hite. Klavir jo spodbuja k ustvarjanju, saj se ji je že utrnila ideja za novo skladbo. Ta zagotovo ni zadnja. Morda se bo, ko se bodo spet začeli nastopi glasbenikov v živo, na klavirju predstavila tudi na koncertih Bombshell.