Petra Majdič: Dotaknila sem se kotičkov svoje duše, v katerih se ne skrivajo vedno prijetne reči

Kadar se nam zdi, da že ni več upanja in da je življenje pretežko in ne moremo storiti niti koraka več, se lahko vedno spomnimo nanjo.

Ko je tistega februarskega dne pred dvanajstimi leti na nezaščitenem delu proge padla v tri metre globoko jamo, so z njo padle tudi sanje Slovenije o medalji v smučarskem teku na olimpijadi v Vancouvru – pa je vstala in se pobrala, odločena, da pride na cilj, četudi s petimi zlomljenimi rebri in predrtimi pljuči. In je prišla, kriče od bolečin je zdrvela do cilja in do brona.

Z isto vztrajnostjo, isto strastjo do življenja in s spoštovanjem do višje sile Petra Majdič danes stopa po svoji poti matere in poslovne ženske. Daleč je Vancouver, pred njo so nove življenjske zmage.

