Petra Julia Ujawe v ŠOKkastu: Nisem pobegnila s poroke (VIDEO)

Petra Julia Ujawe je v zadnjem letu prestopila kar nekaj pomembnih stopničk. Izdala je namreč svoje prvi ljubezenski roman Najboljše šele pride, ki jo je izstrelil med poletne bralne hite. Romantična komedija bi bil najboljši žanr, ki bi opisal divjo dogodivščino njene junakinje Kristine Zupančič, ki se znajde na razpotju življenja. »Sama nisem nikoli pobegnila s poroke,« nam z nasmehom zaupa in s tem razkrije začetni zaplet, kjer bralca posrka v zgodbo, ki ji je težko predvideti konec. Na njo se obračajo tudi bralke, ki so se našle v vrsticah romana, ki nas popelje na divje potovanje čustev in odkrivanja različnih tipov ljubezni. Polet tega pa je Petra nedavno prevzela uredniški stolček revije Suzy, ki izhaja pod okriljem medijske hiše Delo in tudi to je postalo svojevrsten izziv.

Ljubezenska zgodba za filmska platna

»Ne morem biti vsem všeč, ker nisem pica,« nam je z nasmehom dejala, ko je razlagala o svoji novi knjigi, ki pa ni prva v vrsti, ki prihaja izpod njenega peresa. Pred tem je izdala dve zbirki zgodb za otroke z naslovom Zdravilne zgodbice in sodelovala pri oblikovanju zgodbe Sarah's Journey za begunske otroke z namenom, da jim pomaga prebroditi travmo. Sama sicer najraje poseže po kakšnih kriminalnih romanih, vendar se je tokrat žanrsko obrnila povsem drugam. Je pa zelo filmska tudi njena ljubezenska zgodba, ki traja že 18 let. Z možem Nileshem sta se spoznala po naključju, ko je vskočil kot sopotnik na njenem potovanju po Indiji, ko je prijateljica, s katero sta bili dogovorjeni za skupno pot, zadnji hip odpovedala. Tudi eden izmed treh predmetov je močno povezan z njenim možem, ki ji stoji ob strani vsa ta leta.

Tudi sama je doživela svojo filmsko ljubezensko zgodbo. FOTO: Luka Maček

Začuti ljudi in jim ponudi varen prostor

V svoji dolgi novinarski karieri je opravila številne intervjuje in spletla čudovite vezi z ljudmi, ki jih je spoznala. Razkrila nam je, kaj ju povezuje s slovensko pevko Majo Keuc in zakaj so sončnice postale njun skupni zaščitni znak. Ni pa vedno lahko priti do dobrih zgodb, vendar ima sama dar za to: »Se mi zdi, da če sem jaz iskrena, je iskren tudi sogovornik,« je povedala. Včasih pa se sogovorniki odločijo, da zgodb ne bodo delili:»Začutim, kdaj je nekdo odločen, da ne bo nič povedal,« je razkrila. Ponavadi se to zgodi, zaradi slabih preteklih izkušenj. Za konec pa nam je zaupala tudi delček težko pričakovanega nadaljevanja knjižne uspešnice Najboljše šele pride, ki je že v nastajanju in razkriva zgodbo še ene od sester Zupančič.

