Peterle iskreno: Po dvajsetih letih se je vrnil rak

Lojze Peterle, predsednik prve slovenske vlade, se je po zadnjih volitvah za v evropski parlament leta 2019 upokojil. Čeprav se nam je v zadnjem času zdelo, da na političnem področju ni več tako aktiven, pa je v nedavnem intervjuju za Siol razkril, da še vedno sodeluje na raznih konferencah na evropski in globalni ravni. Razkril pa je tudi, da se po dvajsetih letih znova spopada z rakom.



»Po dvajsetih letih se je ponovno oglasil rak. Za menoj je operacija,« je dejal in dodal, da je trenutno v fazi okrevanja in da se počuti dobro. Boj s tako hudo in zahrbtno boleznijo ga je veliko naučil, tudi tega, da če ravnamo odgovorno in pravočasno, imamo veliko možnosti. Izpostavil je, da se je treba ukvarjati z vzroki, ne samo s simptomi. Najbolj je pomemben življenjski slog, ki si ga lahko izberemo sami. »Mislim, da bi raku podcenjujemo notranje, predvsem duševne razloge. Podcenjujemo tisto, kar povzroča v nas napetost in bolečino, kar nas, po domače povedano žre, potem pa celice podivjajo,« je dejal.



