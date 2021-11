Peter Prevc v drugo postal očka

Pisati se je začela nova knjiga. O fantku z modrimi copatki,« je pred dobrimi tremi leti na instagramu zapisal smučarski skakalec Peter Prevc in tako sporočil, da sta z Mino prvič postala oče in mama. Rodil se jima je sinček, ki sta mu nadela ime Ludvik, včeraj pa je Prevc presenetil številne oboževalce, ko je objavil skoraj identično fotografijo, le copatki so druge barve.

S tole fotografijo je oznanil rojstvo svojega drugega sina. FOTO: INSTAGRAM

»Novo življenje, nova knjiga zgodb. Tokrat o fantku s sivimi copatki,« je rojstvo drugega sina oznanil Prevc, ob tem pa so mu čestitali številni prijatelji in kolegi iz sveta smučarskih skokov. Tokrat je staršem nosečnost uspelo skrivati prav do konca, da pa bi bil svoji najdražji v oporo in pomoč pri skrbi za sinova, se je Peter odločil, da bo sezono začel z zamikom in bo tako izpustil tekme v Rusiji. 29-letni športnik namreč v očetovski vlogi neznansko uživa, pred kratkim je dejal, da ga je očetovstvo spremenilo in mu pokazalo čisto nove vrednote. Naučil se je ceniti življenje in skupne trenutke z družino.

Sreča je v zelo majhnih stvareh.

»Naučil me je, da so nekatere stvari lahko zelo preproste. Sreča je v zelo majhnih stvareh.«