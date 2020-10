Peter Prevc pokazal romantično plat: v prestižnem hotelu crkljal svojo Mino (FOTO)

in njegova ženasta zelo skrivnostna glede zasebnega življenja. Pred dvema letoma sta dobila sina, letos pa sta skoraj na skrivaj, brez medijskega pompa, skočila še v zakonski jarem.Kot vsi mladi starši, pa sta si tudi Peter in Mina vzela čas zase in se odpravila v butični hotel na Gorenjsko. V vili Planinka sta uživala v romantičnih razgledih in Peter je na instagramu objavil nagajiv zapis in fotografijo, ki kaže, da iskrice med njima še preskakujejo (nelektorirano):»Krasni razgledi (sploh ta), neverjeten občutek topline in mogočnosti lesa in prijaznost osebja za v učno knjigo. To je bil (po dolgem času samo) najin vikend. Pričakovanja so bila nevarno visoka, ampak, bila so presežena.«