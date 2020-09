Peter Prevc je naredil izjemo

Junija je svoji Mini obljubil večno zvestobo.

Pred tremi dnevi je naš smučarski skakalni asdopolnil 28 let. Ob tej priložnosti je objavil fotografijo, na kateri objema dveletnega sina, ki je ponosnemu očetu izročil doma narejeno voščilnico, v kateri je bil odtis njegovega stopala.Slavljenec ni mogel skriti ponosa, ob ljubki fotografiji, nad katero so bili navdušeni tudi Petrovi prijatelji in sledilci, pa je zapisal: »Hvala za vse lepe želje. Imam vse, kar šteje.« Mnogi so bili nad njegovo potezo presenečeni, saj Peter in njegova ženane objavljata fotografij svojega sina, kot to radi počno nekateri drugi slovenski zvezdniki, a je Peter tokrat naredil izjemo, s tem pa razveselil številne oboževalce doma in v tujini, ki upajo, da se bo skakalni as še kdaj odločil za kaj podobnega.