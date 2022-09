Petar Grašo prvič o tem, kako je biti oče: To si zamerim

Petar Grašo je prvič, odkar je oče male Albe, v intervjuju za srbski Blic spregovoril o novi vlogi in razkril, da obožuje biti oče deklici, ki se mu je rodila v zakonu s Hano Huljić, bi pa nekatere stvari z veseljem spremenil.

»Družina je zame vedno zatočišče in varen pristan, v katerega se vračam. Trudim se biti dober partner in dober starš, in kadar te vodi ljubezen, se to odvija samo od sebe,« je dejal in dodal, da pa sam sebi zameri dejstvo, da vse poletje nastopa in zato ne more veliko časa preživljati s soprogo ter hčerko.

