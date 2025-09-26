Pet let po okužbi s covidom glasbenik Zvone še ne more na oder

DVA MESECA V LOMI

Zvone Lipovšek si še ni povsem opomogel. Harmoniko že vzame v roke, vendar le doma.

V teh dneh se tudi pri nas znova širijo okužbe s covidom, a marsikdo ob tem zgolj zamahne z roko. Češ, saj zdaj je to eno od prehladnih obolenj, podobno gripi. Če vprašate Velenjčana Zvoneta Lipovška - Lipyja, glasbenika, ki je bil pred petimi leti zaradi okužbe s covidom praktično že odpisan, pa zanj to nikakor ni šala. »Vem, veliko ljudi je bilo v enaki situaciji kot jaz. In mnogih danes žal ni več med nami. Tudi mene mogoče ne bi bilo več, saj sem po okužbi padel v komo in dva meseca visel na nitki med življenjem in smrtjo. Najmanj dvakrat so me oživljali. Ne vem, komu naj se zahvalim, da ...