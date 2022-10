Pestro dogajanje v osebnem življenju sestre Nataše Pirc Musar

Potem ko so se po prvem krogu glasovanja za predsednika republike zaprla volišča, so se v volilnih štabih kandidatov začele pogostitve in pri Nataši Pric Musar ni bilo nič drugače, čeprav ni šlo vse ravno po načrtih. Kot je povedala ob prihodu na volišče, je dan preživela ob peki tort, kar sicer zelo rada počne. Spekla je dve sladici, a v štab ji je uspelo dostaviti le eno, kajti druga je med prevozom v kombiju žal pristala na tleh.

Nataša sicer zelo rada peče, vendar ne običajnih tort, temveč prave umetnine, odlično pa se za štedilnikom znajde njena tudi sestra Tanja Pirc Robič, ki je leta 2020 tekmovala celo v šovu MasterChef.

