Pestri dnevi Arnolda Tovornika (FOTO)

Dnevi Arnolda Tovornika so kulturni festival v hramu Arnolda Tovornika. Gre za spomin na enega največjih slovenskih dramskih igralcev, ki je umrl leta 1976, star 60 let, pet let prej pa si je nadel Borštnikov prstan. Minuli konec tedna so se začeli z razstavo in predstavitvijo biografije o še enem velikanu slovenske igre, Stanetu Severju, in so občane Selnice ob Dravi ter preostale obiskovalce te primestne občine s pestrim programom razveseljevali vse do srede zvečer, ko jih je sklenila Rebeka Dremelj s svojo Jamsko žensko, ki velja za pravo uspešnico.

»Osnovna ideja Dnevov Arnolda Tovornika je, da se ob 13. marcu, ko je bil njegov rojstni dan, poklonimo spominu nanj,« pravi Miha Krajnčevič, direktor Hrama kulture, in nadaljuje: »Kaj je lahko bolj kulturnega kot borba za slovenski jezik – torej knjiga o Stanetu Severju? Kot organizatorju mi je v zadovoljstvo, da smo razprodali dvorane in opazovali razliko v razpoloženju ljudi, torej tistih, ki pridejo na predstave, in zadovoljstvo istih ljudi po predstavah. Torej smo svoje naredili. Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti bolje. Smo prijetno utrujeni, ampak zadovoljni.«

