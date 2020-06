Pesnik postal turistični vodnik

Ljubljansko športno turo zato posvečamo kapetanu Ivu Daneuu, Žorgi, Jelovcu in drugim slovenskim mušketirjem, ki so v modrih dresih prejšnje države orali ledino naših športnih uspehov.

Pesnik pred spominskim znamenjem Branku Bitencu na eni od točk punk ture po Ljubljani FOTO: Osebni arhiv

Športno-turistična tura tujim in domačim ljubiteljem športa predstavi zgodbo o slovenskem športnem čudežu!

je pesnik. V najstniških letih je ustanovil odmevno novovalovsko punk skupino Via Ofenziva, kjer je bil pevec in tekstopisec. Pozneje je na filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in južnoslovanske jezike, bil novinar, pisec scenarijev in režiser na RTV Slovenija, igral desetarja v filmu Outsider in nosilno stransko vlogo v filmu Zvenenje v glavi, posnel leta 1998 nagrajen dokumentarec na Festivalu neodvisnega filma in videa Kozara–Ljubljana–Kozara ter pisal kolumne za različne časopise in revije. Izdal je skoraj 15 pesniških zbirk. In postal tudi – turistični vodnik.Po obiskani punk turi, na kateri kolesarski pohodniki obiskujejo znane in manj znane punk točke, si je zdaj omislil še športno turo in ji nadel ime Slovenski športni čudež.Na vprašanje, zakaj športna tura po Ljubljani ravno zdaj, Babačić odgovarja: »Zato ker bi morala Ljubljana takšno turo že zdavnaj zagnati, saj vsako mesto, ki nekaj da na rekreativni in profesionalni šport, takšno posvetilo svojim junakom in junakinjam preprosto mora imeti. Še bolj pa zato, ker je 28. marca minilo točno petdeset let, odkar je košarkarski klub Olimpija zadnjič postal jugoslovanski prvak. A najbolj seveda zato, ker je 24. maja minilo okroglega pol stoletja, odkar smo v košarki prvič postali svetovni prvaki. Svetovni prvaki! V košarki! In to v naši ljubljanski Hali Tivoli, v glavnem mestu takratne in današnje republike. Svetovni prvaki, zaradi katerih se je nemalo kdo začel ukvarjati s športom. Ljubljansko športno turo zato posvečamo kapetanuin drugim slovenskim mušketirjem, ki so v modrih dresih prejšnje države orali ledino naših športnih uspehov.«Pesnik in športni zanesenjak Babačić dodaja: »Dežela, še prej pa, bratov… si zasluži turo, na kateri bodo ljubitelji športa spoznali mnoge kraje in dogodke, ki so botrovali vsem tem čudežem.«