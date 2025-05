Perpetuum Jazzile so se aranžmaja naučili kar na avtobusu

Po drugi tretjini, ki jih je popeljala skozi Bavarsko in Solnograško, jih lahko v naslednjih tednih ujamete v Kranju, Rušah in Sevnici. Največ pozornosti pa trenutno vzbuja priredba evrovizijske uspešnice, ki je samo na TikToku v dobrem dnevu zbrala več kot milijon ogledov in na tisoče navdušenih komentarjev.

»Ideja za priredbo pesmi Espresso Macchiato se je porodila čisto spontano. Vsako leto aktivno spremljamo Evrovizijo, saj slovenskega tekmovalca zdaj že več let podpremo tudi s priredbo njegove pesmi, in že takoj smo nastop estonskega pevca Tommyja Casha in pesem ocenili kot nekaj, kar bi bilo zabavno slišati v a cappella verziji. Ure in ure vožnje na avtobusu med postajami nemško-avstrijske turneje so bile povod za izbiro lokacije snemanja, pa seveda tudi to, da nam na poti kava še kako pride prav. Pesem je zelo poslušljiva in veliko pevcev si jo je mrmralo zadnjih nekaj tednov. Aranžmaja smo se naučili kar na avtobusu, med snemanjem videa pa smo se iskreno in sproščeno zabavali. Veseli nas, da si je video ogledalo že veliko ljudi po vsem svetu, in upamo, da ga vidi tudi sam izvajalec,« so projekt pokomentirali priljubljeni pevci.