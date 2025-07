Pero Martić razkril ozadje obiska vplivneža IShowSpeed: »Bila je norišnica, tega nismo pričakovali« (VIDEO)

Slovenski youtube ustvarjalec Pero Martić je za Slovenske novice razkril zakulisje obiska ameriške spletne senzacije IShowSpeed (s pravim imenom Darren Jason Watkins ml.) v Ljubljani. Časa za organizacijo je imel le 24 ur, napetih situacij in zabavnih pripetljajev pa ni manjkalo.

»Najprej sem mislil, da je lažni profil«

»Včeraj je bil res dolg dan, ampak še zdaj me drži to navdušenje,« je začel Martić. Kot pravi, se je vse začelo presenetljivo: »Kontaktiral me je direktno on, kar me je šokiralo. Mislil sem, da gre za lažni profil, dvakrat sem moral preveriti, če je to res on.«

Ko se je prepričal, da gre za pravega Speeda, ga je ta povezal s svojim snemalcem in organizatorjem, znanim kot Slipz. Sledilo je bliskovito načrtovanje.

20-letni Speed je pisal tudi Alenki Trogrlič, ki je s fantom Davidom Milosavljevićom prav tako sodelovala pri projektu.

24 ur za celotno produkcijo

»Organizacija je trajala 24 ur – točno toliko časa sem imel, da vse uredim. Uspelo mi je dobiti ladjico, psa s trenerjem, čudežna otroka Frido in Edvarda, harmoniko, narediti plan poti, izbrati točko za kosilo, se dogovoriti za obisk pri županu …,« razlaga Martić in dodaja, da je šlo za precej stresen dan. »Bil sem tudi v kontaktu z Luko Dončićem in mu je bilo zelo žal, da ga ni v Sloveniji, saj trenutno uživa na dopustu in ni mogel priti,« je razkril.

»Vsako lokacijo je bilo treba natančno načrtovati, saj pri prenosih v živo ni popravkov. Moraš biti spontan in imeti naključja pod kontrolo – to je moja edina dobra plat,« se je pošalil in dodal: »To mi gre res dobro.«

Med drugim so obiskali župana Zorana Jankovića, se peljali z ladjico, z vzpenjačo na grad, obiskali Dunking Devilse, Ilirijo, jedli slovenske specialitete, vmes pa se ves čas borili z noro gnečo v mestu.

»Speed je trenutno na turneji, hodi po celi Evropi – vsak dan prenaša v živo iz druge države,« pravi Martić.

»Pričakovali smo nekaj ljudi, ampak da jih bo toliko, da smo zaprli cel center ... Res je bila norišnica, tega nismo pričakovali. Ampak na koncu je bilo vse v redu, nihče ni bil poškodovan, energija je bila odlična, tudi Speed je bil na koncu zares zadovoljen. Na neki točki mi je varnostnik rekel: ‘Pero, moramo na lokacijo 6,’ mi pa komaj na lokaciji 2. Takoj smo morali spremeniti načrt in zamenjati vrstni red.«

»Premika se kot predsednik«

Po prvem vtisu – prvič sta se namreč srečala le dan pred snemanjem v hotelu Plaza – ga je Martić opisal kot zelo prijaznega in delovnega. »Res fajn fant. Vidiš, da je zelo priden, da veliko dela. Premika se kot kak predsednik, vedno ima močno ekipo varnostnikov okrog sebe,« je razkril.

»Vidim, da so bili ljudje zelo zadovoljni s prenosom, jaz sem pa še bolj zadovoljen, ker smo to vse naredili v 24 urah.«

Zaupal nam je tudi zabavno prigodo, ki se je pripetila v hotelu. Speed je naročil ribo in dobil le majhen košček, kot je navada v bolj luksuznih restavracijah. Začudeno je pogledal, nakar mu je natakar opravičljivo dejal, da je to 'hotel s petimi zvezdicami'. Mladi vplivnež je odgovoril: ‘Potrebujem petkrat toliko ribe, kar nameči mi meso gor.’ »In res, čez nekaj minut je dobil ogromen krožnik kot iz fast fooda,« je v smehu povedal Martić.

To si misli o Sloveniji

Čeprav je Speed dan prej že snemal v Splitu, je bil nad obiskom Slovenije navdušen. »Mislim, da smo mu pripravili več vsebine kot na Hrvaškem. Tempo ima neverjeten – iz Splita je takoj po koncu prenosa letel v Slovenijo, danes snema že v Srbiji,« razlaga Martić.

»Kakšen dan! IShowSpeed v Sloveniji! Se slišimo jutri, ko pridem k sebi po večdnevni organizaciji tega programa. Posebna pohvala Peru Martiću in Davidu Milosavljeviću, ki sta v dveh dneh obrnila ene 300 telefonskih klicev, da se je danes lahko toliko dogajalo,« je Alenka Trogrlič zapisala na Instagramu.

»Na koncu dneva se mi je iskreno zahvalil. Bil je zelo zadovoljen, a moral je takoj naprej – že čez eno uro je sedel na letalo.« S pomočjo prijateljev je Pero v izjemno kratkem času organiziral nepozaben obisk: »Zdaj dolgujem kar nekaj uslug,« je še v smehu dodal.

Se bo IShowSpeed vrnil?

Čeprav nista imela veliko časa za pogovor, je Martić dobil vtis, da bi se Speed v Slovenijo rad še vrnil. »Dal mi je res dober vtis. Vse je potekalo odlično, mislim, da je bil navdušen.«

Zdaj je že v Srbiji, zatem pa ga čaka obisk Bosne, kjer ga je Martić povezal s tamkajšnjimi vplivneži. Slovenski youtuber pa si lahko po vsem tem končno privošči – vsaj kratek – oddih.