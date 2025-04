Pero Martič dviguje prah: med dvobojem ga je vrgel iz ringa (FOTO)

Na večer dvoboja sta si nasproti stala mojster žara Boštjan Weldt, ki ga javnost najbolje pozna kot youtuberja WeWillGrillYou, ter mojster podpeke Aleš Bavdek. Slednji se je do omenjenega večera že dvakrat pomeril v boksu. Obakrat je zmagal ter s svojo telesno težo in silo tudi obakrat podrl ring.

Youtuber Pero Martić s svojimi prenosi na spletni platformi dviguje precej prahu.

Marko Kaloh, VBO digital, in Marko Žerjal, stand up komik in influencer, sta zastopala vsak svojega favorita.

52-letni Bavdek, ki v višino meri 192 centimetrov in tehta kar 181 kilogramov, je bil za prisotne prava atrakcija, zato je bil izzivalec, 199 centimetrov visoki in 80 kilogramov lažji Weldt toliko zanimivejši, saj njegovemu nasprotniku do tega večera ni nihče prišel niti blizu. Čeprav je kralj podpeke Weldta s suvanjem telesa poskušal izmučiti, se mu je žarmojster dobro upiral. Večer si je na YouTubu v živo ogledalo več kot 10.000 gledalcev.

V publiki smo opazili tudi mlada matematika in šahista Frido in Edvarda Kaloha, ki sta zmagala v zadnji sezoni oddaje Slovenija ima talent.

Bavdek je Weldta s trebuhom sunkovito potisnil iz ringa.

Po besedah sodnikov je Weldt po točkah sicer krepko vodil, nato pa se je zgodilo to, česar si ni nihče želel. Bavdek se je sunkovito zaletel vanj, nakar ga je med drugo in tretjo vrvjo dobesedno odneslo iz ringa. Dvoboj je bil prekinjen, na srečo hujših poškodb ni bilo, glavna akterja pa sta si obljubila revanš.