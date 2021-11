Perica in Robert mahata koroni v slovo

Če imate radi stand up in šaljive pesmi, ne spreglejte predstave Zbogom korona - mi gremo na dopust!, v kateri sta moči združila velemojster komedije Perica Jerković in vse bolj priljubljeni mladi kantavtor Robert Petan. Spoznala sta se na rojstnem dnevu komika in televizijskega voditelja Aleša Novaka, ki mu je Robert ob prišepetovanju prijateljev napisal in odpel le zanj napisano šaljivo pesem.

V 15-letni karieri je nanizal več kot tisoč stand up nastopov ter solo šova Rojen v Jugi in Zgodovina selfi butla. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Perica je bil nad izdelkom tako navdušen, da ga je naslednji dan poklical, ga pohvalil in mu predlagal sodelovanje. Zgodilo se je hitro, premiera bo nocoj v SiTi Teatru BTC, sledi turneja po Sloveniji pa tudi kakšna predstava na zoomu, saj sta jo zasnovala za vse letne in koronske čase. Odzivi na testnih predstavah so bili odlični, Perica je presenečen, da Roberta publika pozna tudi v manjših krajih daleč od domačih Brežic, predvsem pa ga veseli, da sta se kljub veliki starostni razliki odlično ujela.

Robert je bil ljubitelj njegovega humorja, še preden ga je poklical, manj navdušen pa je nad njegovo vožnjo. »Ko sva šla na predstavo v Lendavo, je navigacija predvidela, da bomo tam pet minut do šestih. A ni vračunala, da Perica vozi počasi in previdno, razen ko se zagovori. Takrat vozi še počasneje. Na neki točki sem mislil, da nam je avto crknil, tako smo začeli upočasnjevati. Ko smo prispeli dvajset minut po načrtu, mu še kar ni bilo jasno, kako je navigacija predvidela hitrejši prihod.

Na neki točki sem mislil, da nam je avto crknil, tako smo začeli upočasnjevati.

Trdil je, da se nismo ustavljali. No, razen na desnem pasu avtoceste, ker je razlagal o svojih kul forah v srednji šoli. Ki sploh niso bile tako kul,« se na sodelavčev račun pošali Robert. Perica v naslednjih dneh pričakuje naraščaj, zato bo premieri sledil kratek premor, na odre pa se z Robertom vrneta najpozneje decembra.