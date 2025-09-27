Pasje življenje po Romihu! Poglejte, kateri znani so ga prišli gledat (FOTO)

»Pes ti lahko obrne življenje na glavo. Kakšne drame ti lahko povzroči, koliko živcev ti požre! Po drugi strani pa, kako zelo ti oplemeniti življenje, kako te uči in poskrbi, da si boljša verzija samega sebe,« pravi Boštjan Romih, ki je s Tanjo Kocman, Nino Pečar in Rankom Babićem, ki je vse skupaj tudi zrežiral, ustvaril slabo uro in pol dolgo predstavo o psih in pasjem življenju. V njej se bo zagotovo našel vsak vsaj bežni ljubitelj psov, tisti, ki si z njimi delite dom, pa se boste bržkone nasmejali do solz. Pred predstavo se je kar precej povabljencev spraševalo, kako bo v svoji najbolj komični vlogi doslej videti elegantni govorec in sprehajalec skozi izbrane ambiente.

Vedno prikupna glasbenik Blaž Švab in televizijka Lara Švab FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Štajerke v Ljubljani: pasjeljubka Tanja Kocman, mojstrica ličenja Mateja Adamović Naberšnik in tudi soorganizatorka festivala Panč Maja Monrue

Z očijem Rankom se je posladkala mala Kaja.

Pasjo komedijo so ustvarili producent Dani Strehovec ter režiser Ranko Babić, s katerim so scenarij spisali Boštjan, Nina Pečar in Tanja Kocman.

Tara Zupančič se je pasjim prigodam nasmejala s prijateljico Alenko Grmek.

Po premieri pa so se v eno strinjali, da je Boštjan prepričljiv in zabaven igralec ter da mu ta vloga zelo pristaja. Seveda bo potreboval še nekaj ponovitev, da se povsem spusti z verige, a ogled te predstave vas ne bo razočaral. Prej se vam utegne zgoditi, da boste začeli še sami razmišljati o tem, da bi si omislili psa – če ga že nimate. Pasja komedija je sicer najnovejši projekt ekipe Popup teatra Danija Strehovca, ki je v zadnjih letih Slovenijo osvojila s hiti, kot sta Jamska ženska in Ženske brez filtra, tako da se je Boštjan nove obrti lotil z izkušenimi pomočniki. »Ob ustvarjanju te zgodbe sem se največ naučil o samem sebi. Najbolj tega, da ne smem prehitro vreči puške v koruzo. Tudi če je deseti poskus slab, to ne pomeni, da bo tak tudi končni rezultat. O psih pa v resnici kar precej vem, a se bom od njih vedno rad učil,« je še povedal prijetno utrujeni Boštjan, preden je uspešno izpeljani premieri nazdravil s prijatelji.