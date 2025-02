Partnerica Jurija Zrneca iz bolnišnice: Ne vem, ali te bom fizično pogrešala, a boš ostal v mojem srcu

Vsi, ki ste kdaj imeli opraviti z vnetim slepičem, kot ljubkovalno rečemo slepemu črevesu, veste, da to ni šala. Čeprav gre za del našega telesa, ki mu niti medicinska literatura ne pripisuje posebne funkcije, pa ta nekaj centimetrov velik izrastek lahko povzroči nemalo preglavic in še več bolečin, če se vname.

To je na lastni koži spoznala glasbenica Aleksandra Ilijevski. »Od srede me je za en slepič manj in kljub vsem stopnjam bolečin v zadnjih dneh sem mu hvaležna za vseh 38 let, ko se ni vnel,« je začela zapis na družbenem omrežju pevka zasedbe Pliš ter ob njem objavila še fotografijo iz bolnišnične postelje.

»Hvala ti, slepič, ti si me do zdaj najbolje poznal, in čeprav si mi, majhen kot črv, pobrkljal načrte in iskreno ne vem, ali te bom fizično pogrešala, boš ostal v mojem srcu,« se je od organa, brez katerega živi na milijone ljudi po svetu, poslovila partnerica Jurija Zrneca in šaljivo dodala: »Odkar te ni več, sem se naučila kihati vzvratno, se smejati v enem precej čudnem tonu, odkrila supermoči belega zvoka, nisem prižgala niti ene cigarete, pobrskala sem po najtemnejših kotičkih svoje minljivosti in seveda znova ugotovila, da je kontrola zelo izmuzljiva zverinica in da je življenje krhko.«