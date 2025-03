Partnerka Blaža Švaba o kariernih in starševskih izzivih: Najtežje je bilo ...

Na Planet TV prihaja nov kviz Denar pada, ki ga bo vodil David Utenkar. Družbo v studiu mu bo delala tudi voditeljica Lara Medved, partnerka Blaža Švaba.

Lara se je kmalu po rojstvu druge hčere Livi Marie vrnila v službo in predčasno končala porodniški dopust, zdaj pa je povedala, kako je potekalo snemanje oddaje in usklajevanje starševstva in kariere, da tega družinski člani niso prehudo občutili.

David Urankar in Lara Medved FOTO: Planet Tv

Kot pravi Lara, največji izziv ni bil studio ali kamere, ampak usklajevanje materinstva z delom:

»Najtežje je bilo, ker sem dojila oziroma si črpala mleko vsake slabe štiri ure – podnevi in ponoči. Spanja in počitka je bilo malo. In ker snemanje ni smelo zamujati, me je novo nastalo mleko kar gnalo k drugim obveznostim. Če smo kdaj zamujali, sem že čutila: ekipa, pohiteti bo treba, narava kliče!,« je dejala za Planet TV.

Dodala je še, da je bilo posebno doživetje tudi shranjevanje mleka v hotelskem hladilniku. »Osebju sem morala razlagati, kaj je v teh stekleničkah in kako naj to shranijo. Ko so dojeli, smo se vsi skupaj smejali.«

Blaž ji je močno stal ob strani

Ključno vlogo pri tem, da je Lara lahko nemoteno sodelovala pri snemanju, je odigral njen življenjski partner Blaž Švab, pevec priljubljene skupine Modrijani. »Blaž je odličen organizator. Prestavil si je vse obveznosti, sklical starše z obeh strani in organiziral celoten domači sistem. Vsi so pomagali pri skrbi za Leva in Livi – in to uspešno. Vsi zdravi, siti, previti, in to tudi po zaslugi Blaževe mame, ki je vrhunska kuharica.«

Lara v smehu dodaja, da se je Blaž med tem očetovskim vsakdanom prav dobro znašel: »Zdi se mi, da mu je celo pasalo malo miru, da je sam z otroki, da se jih naužije in da v miru briše tla z mokro cunjo. Jaz ga ves čas opozarjam, da bo uničil parket!«

Veliko oporo pa je imela tudi v svoji mlajši sestri Loti, ki ji je med celotnim snemanjem stala ob strani: »Mislim, da sva se v teh dneh še bolj povezali. Zelo sem ji hvaležna,« je zaključila.