Partnerka Martina Strela z ganljivim sporočilom: Najino srečanje ni bilo romantično

Slovenka in srčna drama 67-letnega dolenjskega ultramaratonskega plavalca Martina Strela Maya Peron je pred časom na svojem instagramu zapisala ganljivo sporočilo o njenem dragem in njunem odnosu. Pravi, da je Martin »poseben človek« in da se v marsičem ne strinjata, a je njen »veliki učitelj«.

Njeno besedilo objavljamo v celoti (nelektorirano):

Nobena skrivnost ni, da sem jokala ob Martinovem Big river man-u in se spraševala kako močan mora biti človek in predvsem, kaj se mu dogaja v glavi in kaj ga vodi....da se vrže v deročo (po možnosti še mrzlo in umazano) reko in plava, plava, plava, plava plava, plava, plava, plava, plava, plava....

Kdo je famozni človek, ki ga nekateri občudujejo in kujejo v zvezde, spet drugi, pa iz varnih naslonjačev svojih dnevnih sob, označujejo za plavajoči hlod, ki itak plava s tokom (do danes mi se nihče ni uspel razložiti niti zakaj, niti kako, naj bi se plavalo proti toku deroče reke)?

Kdo je človek, ki plava med piranjami, prijateljuje z delfini, se pogovarja z morskimi psi in se strateško izogne krokodilom?

Nobena skrivnost tudi več ni, da sva ze kar dolgo par, da najino srečanje ni bilo ravno najbolj romantično, pa tudi to ne, da sva stike nadaljevala zaradi Vilinskih simbolov.

Martin je .....nja, poseben človek.

Najine vrednote niso povsem enake, a kljub temu, da se v marsičem ne strinjava, je moj velik, res veliki učitelj.

Včasih me pomiri, včasih bi ga utopila v žlici vode, ampak treba je priznati, da ima velikokrat prav in da so mu leta (očitno) prinesla tudi modrost...