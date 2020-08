Vroči partner Monike Jelinčič uživa na rajskem grškem otoku (VIDEO)

Novi spremljevalecna družabnih omrežjih ni aktiven, a se kljub vsemu na instagramu občasno oglasi z dopusta. Tokrat je s svojimi prijatelji na instagramu delil videoposnetek, na katerem lahko vidimo in slišimo le pljuskanje morja v prodnato plažo.»Jutro na Karpatosu,« je ob objavi dvominutnega posnetka zapisal Miklič. S kom je preživel dopust ni izdal, a najverjetneje je te dragocene trenutke želel preživeti s svojo drago, s katero imata za seboj verjetno težko leto.Monika in Zmago Jelinčič še vedno nista zaključila ločitvenega in preživninskega postopka, na sodišču pa se bosta ponovno srečala ponovno jeseni.Medtem ko Monika kot kaže počitnice preživlja na grškem rajskem otoku Karpatos, pa je Jelinčič za Slovenske novice povedal, da bo med parlamentarnimi počitnicami, ki se počasi zaključujejo, pohajkoval predvsem po Sloveniji in se v čim večji meri ukvarjal s hčerkama.Miklič se je na instagramu nazadnje oglasil 1. januarja, ko je sledilcem voščil mirno novo leto in z njimi delil utrinke s krompirjevih počitnic, ki sta jih z Moniko preživela v Bosni in Hercegovini.