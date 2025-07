Partner Klakočar Zupančičeve brez Urške, a v objemu Maje Keuc (FOTO)

Eden izmed najbolj prepoznavnih parov v Sloveniji, prva dama parlamenta Urška Klakočar Zupančič in kitarist Bor Zuljan, je vedno v središču pozornosti. Tako smo poročali, da je kitarist skupine Šank Rock, nedavno delil njun intimni posnetek, medtem ko je predsednica državnega zbora med gostovanjem v oddaji Marcel bila v zadregi, ko jo je voditelj povprašal, kakšno je kaj stanje na ljubezenskem področju.

No, minuli konec tedna pa je veliko prahu dvignila fotografija Bora Zuljana na festivalu Pivo in cvetje. Tam je poleg nastopa s Šank Rocki nastopil še pevko Majo Keuc in seveda je pevka to tudi ovekovečila s fotografijami.