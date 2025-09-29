Partner Eve Irgl odpotoval v tujino in razkril delček iz svojega življenja

Glasbeni producent Davor Noel Božič, partner političarke Eve Irgl, je odpotoval v Anglijo, kjer je skupaj s svojim dolgoletnim glasbenim kolegom Leejem Harrisom dokončal nov album.

Božič, ki se že vrsto let ukvarja z realitetno psihoterapijo in ustvarja ambientalno glasbo, je s Harrisom v preteklosti že sodeloval pri skupnem albumu. Lee Harris je svetovno priznani intuitivni svetovalec, avtor in glasbenik, znan po svojih učenjih, ki ljudi spodbujajo k razširitvi intuicije in zavedanja ter jim pomagajo živeti bolj srčno in povezano življenje, je zapisano na spletnih straneh.

Božič in Harris sta se 11. septembra srečala v Londonu, kjer sta začela intenzivno delo. »Davor in jaz danes na poti v London. Komaj čakam, da se srečamo na dogodku Energy Mastery in z vsemi, ki se nam boste pridružili preko prenosa v živo,« je zapisal Harris. Takoj po koncu dogodka sta nadaljevala snemanje:

»Tako izgleda, ko zaključiš snemanje albuma. Izšel bo prihodnjo pomlad, poln je zdravilne in angelske energije, kar se mi zdi popolno za ta čas. Zahvala tudi čudovitim Savill Gardens v Windsorskem parku, ki so nama zadnji dan ponudili nujen trenutek v naravi, da sva pregnala studijsko utrujenost.«

Že avgusta je Harris napovedal izid posebnega albuma Mantramorphos, ki prinaša osem novih remiksov, ki »odpirajo novo zvočno dimenzijo – globoko, prostorsko in vibracijsko bogato«, ki »prebuja ritmično energijo in je živa mantra za telo in dušo« in pesmi, ki »očistijo motnje in ponudijo jasen vpogled v to, kar je v življenju res pomembno – vate«.

Ustvarjalca poudarjata, da je glasba namenjena globokemu notranjemu doživetju in povezavi s samim seboj. »Resnično smo hvaležni, da lahko ustvarjamo to glasbo za vas in da smo skupaj na tej poti,« sta zapisala ob izidu.