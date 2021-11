Partije odloča psihična priprava

Stara celina bo napela možgane, kako se rešiti iz skoraj mat položaja. Ne, ne gre za okoljevarstveni ali zdravstveni problem, temveč za 64 črno-belih polj. Terme Čatež bodo od naslednjega četrtka do 22. novembra namreč gostile ekipno evropsko prvenstvo v šahu, zaradi kakovosti te miselne igre (športa) na stari celini pa gre po mnenju Luke Leniča, ta bo v slovenskih barvah med udeleženci turnirja, za močnejše tekmovanje, kot je denimo šahovska olimpijada.

V moški konkurenci bo nastopilo 39 ekip, v ženski 31 iz 38 držav (vsega skupaj 500 šahistk in šahistov), v Sloveniji pa bodo figure premikali tudi takšni (vele)mojstri, kot so Aniš Giri, Nizozemec je šesti na svetovni lestvici, Francoza Alireza Firouzja (9.) in Maxime Vachier-Lagrave (10.), Azerbajdžanca Šahrijar Mamedžarov (11.) in Tejmur Radžabov (13.) in Rusa Sergej Karjakin (18.) in Danil Dubov (27.). Svetovnega prvaka Magnusa Carlsena iz Norveške, šahovske legende zaradi uspehov v zadnjem obdobju, in Rusa Jana Nepomnjaščija v Čatež ne bo, saj se bosta v Dubaju za naslov svetovnega prvaka začela meriti le dva dni po EP v Sloveniji.

Tudi pri dekletih se bo v Termah Čatež iskrilo, to denimo zagotavljata Rusinja Aleksandra Gorjačkina, druga na lestvici Mednarodne šahovske zveze, in Jelina Danieljan iz Armenije (28.). Slovenija – ekipno EP bo najpomembnejše tekmovanje pri njej po šahovski olimpijadi na Bledu leta 2002, stalo pa bo 100.000 evrov – bo pri moških in ženskah nastopila z dvema ekipama, naslova v obeh konkurencah brani Rusija. V Sloveniji bo od 27. marca do 7. aprila naslednjega leta tudi posamično EP v Termah Olimia.

Velesila po duhu

Na prvih deskah za gostiteljico tokratnega evropskega prvenstva bosta, zaradi razmer brez prisotnosti gledalcev, a s spletnim spremljanjem partij v živo, igrala velemojster Luka Lenič in mednarodna mojstrica Laura Unuk. Ta željno čaka na medsebojno soočanje s tekmicami za šahovnico.

»Definitivno se ne bomo ustrašile nobenih tekmic. Smo mlade, motivirane, denimo Zala Urh na drugi deski lahko premaga katero koli šahistko, prav tako Monika Rozman. Želja je uvrstitev med deset najboljših ekip, vsekakor pa je stvaren cilj prebitje med petnajsterico. Šah je sicer zelo psihološka igra, psihična priprava pred partijami je še bolj odločujoči dejavnik kot denimo šahovska. Sem recimo na 80 odstotkih maksimalne pripravljenosti, upam, da ne bom storila takšne taktične napake, kot sem jo na EP za posameznice,« razloži Unukova.

»Komaj čakamo, da se evropsko prvenstvo začne, že dolgo nismo igrali na takšni ravni. Po običaju nam gre na velikih tekmovanjih dobro, upam, da nam bo to uspelo tudi tokrat in da se uvrstimo med deset najboljših. Morebiti je to malce nerealno, a takšna je želja. Ekipno prvenstvo je za nas dodana vrednost, zanj imamo najboljšo ekipo. Po tem duhu smo še bolj velesila, kot bi bili običajno,« je dodal Lenič.