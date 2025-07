Pari, ki so dvignili največ prahu: med njimi tudi Maraaya in naveza Grošelj - Kumer (VIDEO)

ŠOKkast ostaja prostor, kjer se znani Slovenci pokažejo v povsem novi luči. V teh epizodah ni vnaprej pripravljenih odgovorov, temveč pristni pogovori, ki gledalcem in poslušalcem omogočajo vpogled v resnično človeško plat javnih osebnosti. Prav v tem je tudi ključ uspeha – v iskrenosti brez cenzure.

Gašper Bergant in Žan Papič

Komični tandem Gašper Bergant in Žan Papič je poskrbel za eksplozijo smeha, a tudi razmislek o svetu satire, odgovornosti humoristov in vlogi smeha v današnji družbi. Bila sta prvi moški par v studiu in vsekakor nista razočarala. Ob pogovorih o nastopih in občinstvu sta razkrila tudi svoje bolj osebne plati, dvome, neuspehe in trenutke, ko se tudi najboljši komiki vprašajo, kdo v resnici so. Epizoda je bila svež dokaz, da humor in resnobnost nista izključujoča.

FOTO: Luka Maček

Raay in Marjetka

Še preden so izbruhnile vse afere sta se nam pridružila v studiu ŠOKkasta in spregovorila o svojih začetkih, vzgoji ter odnosu, ki sta ga zgradila skozi leta. Glasba je njuno skupno poslanstvo, spoznala pa sta se med šolanjem. »Ko sva vstopala v razmerje, jaz sem bila en tak nesamozavesten revček, Raay pa je bil pa samozavesten pav,« nam je razkrila Marjetka. Dodala pa je, da se vedno dopolnjujeta in da ji je dal prav Raay krila, ona pa njega malo prizemljila. Ustvarila sta si družino, ki jo sestavljata sinova Vid in Oskar, ki sta po njunih besedah vedno na prvem mestu.

Marjetka in Raay. FOTO: Marko Feist

Špela Grošelj in Domen Kumer

V eni od najbolj odmevnih epizod podkasta ŠOKkast sta pred več kot letom dni skupaj sedla Špela Grošelj in Domen Kumer – dolgoletna prijatelja, sodelavca in obraza slovenske glasbene scene. Tisti pogovor je bil poseben. Ne le zaradi tem, ki sta jih odpirala, temveč tudi zato, ker je bil eden zadnjih skupnih intervjujev. Špela in Domen sta bila dolgo znana kot nerazdružljiva. Skupni nastopi, dueti, skupna druženja, zgodbe iz zakulisja – vse to je ustvarjalo vtis močnega prijateljstva, polnega medsebojnega spoštovanja in smeha. V ŠOKkastu sta se tega dotaknila zelo odkrito. Govorila sta o tem, kako sta si bila v oporo, kako sta skupaj rastla kot umetnika in kako sta se znala tudi sporeči, a vedno pošteno razčistiti.

Špela Grošelj in Domen Kumer s pevkinima kužkoma Sissi in Jackom. FOTO: Marko Feist

Petra in Eva Potrebuješ

Duo Potrebuješ, sestri Petra in Eva, sta občinstvo navdušili z razgledanostjo, toplino in uigrano dinamiko. Govorili sta o tem, kako prepletata družinsko življenje s profesionalno kariero, o odnosih med generacijami ter o tem, kako druga drugi dajeta moč in navdih. Šlo je za prvi skupni nastop v podkastu, ki sta ga opravili z odliko.

Eva in Petra Potrebuješ. FOTO: Marko Feist

