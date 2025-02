Papež držal pokojnega slovenskega glasbenika za roke: znano, kdaj bo pogreb

Pisali smo, da je v 88. letu starosti za vedno zaprl oči vsestranski glasbenik in pevec Tomaž Tozon, oče Jerneja Tozona. Bil je tudi cerkveni glasbenik.

Žalujoči sin je na Instagramu objavil starejšo fotografijo, na kateri sveti oče sega v roke njegovemu očetu.

Tomaž Tozon s papežem. FOTO: zaslonski posnetek

Od pokojnega Tomaža Tozona se bodo poslovili v petek ob 14.30 na ljubljanskih Žalah. Od 11.00 ure naprej bo ležal v vežici sv. Nikolaja.

»Na Njegovo željo na pogrebu ne bo nobenih govorov, zahval, razen nekaj prijateljskih besed gospoda Lojzeta Peterleta. Želel si je, da bi se njegov pogreb zaključil s skupno pesmijo vseh navzočih, in sicer Marija Mati moja. Pele se bodo vse tri kitice s ponavljanji. Intonacijo bo dala družina Breznik,« je javil Jernej in dodal, da na željo pokojnega očeta »namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali dobrodelne namene«.

Tozon se je v imenu vse družine zahvalil za vse lepe misli, besede tolažbe in molitve.